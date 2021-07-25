На летних Олимпийских играх в Токио продолжается женский теннисный турнир в одиночном разряде.

Сегодня, 26 июля, россиянка Елена Веснина проведет матч второго круга, её соперницей станет итальянка Камила Джорджи. Встреча будет проходить первым запуском на шестом корте и начнется в 05:00 по московскому времени.

В то же время на третьем корте россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам.

В 06:30 мск россиянка Екатерина Александрова начнет матч с представительницей Аргентины Надей Подорошкой, они сыграют на пятом корте.

Напомним, Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого года, проходит с 23 июля по 8 августа.