Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой США на групповом этапе олимпийского турнира в Токио. Матч будет проходить сегодня, 26 июля, на «Ариаке Арене» и начнется в 05:05 по московскому времени.

На старте соревнований российские волейболисты одержали победу над сборной Аргентины — 3:1. Американцы стартовали с победы над Францией — 3:0.

В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенных на две группы. Россияне попали в группу В, где их соперниками также станут сборные Бразилии, Туниса и Франции. В плей-офф выйдут восемь команд — по четыре из каждой группы.

Напомним, незадолго до Олимпиады сборная России выступила в Лиге наций, где сенсационно не смогла выйти в плей-офф. До этого подопечные Туомаса Саммельвуо дважды подряд завоевывали золотые медали турнира.