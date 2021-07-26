На летних Олимпийских играх в Токио начался волейбольный матч между мужскими сборными России и США. Команды встречаются на «Ариаке Арене», игра стартовала в 05:05 по московскому времени.

Обе команды имеют в своем активе по одной победе. Российские волейболисты в первом туре группового этапа обыграли Аргентину со счетом 3:1, американцы оказались сильнее Франции — 3:0.

В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенных на две группы. Россияне попали в группу В, где также выступают сборные Бразилии и Туниса. В плей-офф выйдут восемь команд — по четыре из каждой группы.

Напомним, незадолго до Олимпиады сборная России выступила в Лиге наций, где сенсационно не смогла выйти в плей-офф. До этого подопечные Туомаса Саммельвуо дважды подряд завоевывали золотые медали турнира.