Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу своей команды над «Уфой» в первом туре РПЛ. Игра завершилась с минимальным счетом 1:0, единственный гол забил нападающий Антон Заболотный.

«Главное, что сегодня победили. Первый тайм ребята заметно нервничали, он нам не удался. Второй же тайм играли гораздо лучше. Особенно хочу отметить самоотдачу», — сказал Березуцкий после матча.

Тренер обратил внимание на состояние отдельных игроков. В частности, он выделил Заболотного, Федора Чалова и Алана Дзагоева.

«Мне всегда нравилась игра Заболотного, он всегда так играл. Также все мы знаем уровень Алана Дзагоева, когда он здоров. Он может вести, регулировать и контролировать игру. Во втором тайме он всё это показал. Полностью доволен игрой Чалова. Он все сборы играл на фланге, так что ничего нового», — приводит слова Березуцкого «Чемпионат».

Напомним, игра проходила в Москве на «ВЭБ Арене». «Армейцы» набрали три очка, столько же у «Зенита», «Рубина», «Ахмата», «Краснодара», «Динамо» и «Локомотива».

В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и не вышел в еврокубки.