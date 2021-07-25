Российский нападающий Павел Бучневич попрощался с «Нью-Йорк Рейнджерс». Хоккеист покидает команду, чтобы продолжить карьеру в «Сент-Луис Блюз».

На своей странице в «Инстаграме» Бучневич написал, что провел потрясающие пять лет в Нью-Йорке и благодарен партнерам по команде за дружелюбное отношение.

«Огромное спасибо невероятным болельщикам «Рейнджерс». Я видел все ваши сообщения и комментарии с пожеланиями и благодарностями. Я хочу поблагодарить вас! Вы помогли ощущать себя в этом городе как дома. Буду скучать по вам, но не говорю: «До свидания». Скоро увидимся», — написал Бучневич.

Напомним, «Рейнджерс» и «Сент-Луис» произвели обмен, в результате которого «блюзмены» получили Бучневича, а клуб из Нью-Йорка — выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и форварда Сэмми Блейса.

В минувшем сезоне 26-летний российский хоккеист принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 48 (20+28) очков по системе «гол плюс пас».