На летних Олимпийских играх продолжается турнир по спортивной гимнастике. Сегодня, 26 июля, состоится финал в командном многоборье у мужчин, соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени.
Мужская сборная России в квалификации заняла третье место. Сегодня команду представят Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский.
Спортсмены выступят в следующих упражнениях:
- конь — Нагорный, Далалоян, Белявский
- кольца — Нагорный, Далалоян, Аблязин
- опорный прыжок — Нагорный, Далалоян, Аблязин
- брусья — Нагорный, Белявский, Далалоян
- перекладина — Нагорный, Далалоян, Белявский
- вольные упражнения — Аблязин, Далалоян, Нагорный.
Напомним, финал личного многоборья у мужчин состоится 28 июля, финалы в отдельных видах — с 30 июля по 3 августа.
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