На летних Олимпийских играх продолжается турнир по спортивной гимнастике. Сегодня, 26 июля, состоится финал в командном многоборье у мужчин, соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени.

Мужская сборная России в квалификации заняла третье место. Сегодня команду представят Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский.

Спортсмены выступят в следующих упражнениях:

конь — Нагорный, Далалоян, Белявский

— Нагорный, Далалоян, Белявский кольца — Нагорный, Далалоян, Аблязин

— Нагорный, Далалоян, Аблязин опорный прыжок — Нагорный, Далалоян, Аблязин

— Нагорный, Далалоян, Аблязин брусья — Нагорный, Белявский, Далалоян

— Нагорный, Белявский, Далалоян перекладина — Нагорный, Далалоян, Белявский

— Нагорный, Далалоян, Белявский вольные упражнения — Аблязин, Далалоян, Нагорный.

Напомним, финал личного многоборья у мужчин состоится 28 июля, финалы в отдельных видах — с 30 июля по 3 августа.