На летних Олимпийских играх продолжается турнир по спортивной гимнастике. Сегодня, 26 июля, состоится финал в командном многоборье у мужчин, соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени.

Мужская сборная России в квалификации заняла третье место. Сегодня команду представят Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский.

Спортсмены выступят в следующих упражнениях:

  • конь — Нагорный, Далалоян, Белявский
  • кольца — Нагорный, Далалоян, Аблязин
  • опорный прыжок —  Нагорный, Далалоян, Аблязин
  • брусья —  Нагорный, Белявский, Далалоян
  • перекладина — Нагорный, Далалоян, Белявский
  • вольные упражнения — Аблязин, Далалоян, Нагорный.

Напомним, финал личного многоборья у мужчин состоится 28 июля, финалы в отдельных видах — с 30 июля по 3 августа.