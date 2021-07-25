Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш, в услугах которого заинтересован петербургский «Зенит», не хочет переезжать в Россию.

Как сообщает Grada3, 24-летнего футболиста не привлекает перспектива выступления в Российской Премьер-Лиге.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» предложил Гедешу контракт на три года с зарплатой 2,2 миллиона евро за сезон. Однако источник утверждает, что хавбек не собирается переезжать в Россию, даже если клуб сделает более выгодное предложение.

В минувшем сезоне Гедеш отыграл 34 матча за «Валенсию» во всех турнирах. Он записал на свой счет семь забитых мячей и отдал семь результативных передач. Португалец присоединился к испанскому клубу летом 2018 года, его трансфер из «ПСЖ» обошелся в 40 миллионов евро. Сейчас стоимость игрока оценивается в 25 миллионов.