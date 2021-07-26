«Нижний Новгород» на своем поле примет «Сочи» в первом туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 26 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Встречу на арене «Нижний Новгород» будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В роли его ассистентов выступят Адлан Хатуев и Илья Елеференко. Резервным рефери назначен Роман Галимов, на VAR будет работать Алексей Матюнин.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ и попал в Лигу конференций — третий по значимости еврокубковый турнир. «Нижний Новгород» стал третьим в ФНЛ и впервые в истории вышел в РПЛ. Команду возглавил экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков.