Сборная России завоевала первое золото Олимпиады в Токио, ЦСКА обыграл «Уфу». Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 25 июля.

Россия взяла первое золото Олимпиады в Токио

Россиянка Виталина Бацарашкина принесла национальной команде, выступающей под флагом ОКР, первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Она стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Сборная России вышла на пятое место в медальном зачете

Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете по итогам второго дня соревнований на Олимпиаде в Токио. Команда завоевала семь медалей: одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые.

ЦСКА обыграл «Уфу» в первом туре РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» в первом туре РПЛ. Игра проходила на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Антон Заболотный с передачи Алана Дзагоева.

Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»

Российский нападающий Александр Овечкин в ближайшее время может подписать новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз». По информации The Fourth Period, 35-летний хоккеист подпишет соглашение сроком на четырех года.

Рублев вылетел с Олимпиады

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться во второй круг Олимпиады в Токио. На старте соревнований он в двух сетах проиграл японцу Кею Нисикори со счетом 3:6, 4:6. Ранее Рублев и Хачанов вылетели в первом круге парного турнира.

Кузнецов выиграл турнир в Нур-Султане

Российский теннисист Андрей Кузнецов выиграл турнир серии Challenger в Нур-Султане. В финальном матче он обыграл представителя Австралии Джейсона Каблера. Спортсмены отыграли первый сет и один гейм второго, затем Каблер отказался от дальнейшей борьбы из-за травмы.

Российские гимнастки выиграли квалификацию в командном многоборье

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. В составе команды выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. Они набрали 171,629 балла и опередили сборную США.