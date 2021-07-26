Российские саблистки София Позднякова и Ольга Никитина вышли в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию в Токио.

В 1/8 финала Позднякова оказалась сильнее китаянки Хэньгуй Ян, поединок завершился со счетом 15:8. Никитина обыграла представительницу Азербайджана Анну Башту со счетом 15:13.

В соревнованиях принимает участие еще одна россиянка Софья Великая, ее матч 1/8 финала еще не начался. Он встретится с итальянкой Ирене Векки.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще прошлым летом, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на год. Церемония открытия состоялась 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.