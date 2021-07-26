Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в финал Олимпиады в Токио на дистанции 100 м брассом.

Ефимова заняла третье место в своем полуфинальном заплыве, показав время 1 минута 6,34 секунды. Этот результат стал пятым по итогам обоих заплывов и позволил ей выйти в финальную стадию турнира.

Чикунова проплыла стометровку за 1:06.47 — это четвертый результат в заплыве и шестой в полуфинале.

Победительницей заплыва стала американка Лидия Элис Якоби (1:05.72), второе время у шведки Софи Ханссон (1:05.81).

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще прошлым летом, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на год. Церемония открытия состоялась 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.