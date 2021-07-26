Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира в Токио (Япония). Во втором раунде она встречалась с аргентинской спортсменкой Надей Подорошкой и потерпела поражение со счетом 1:6, 3:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Александрова не сделала ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из трех. Её соперница дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и взяла пять геймов на подаче россиянки.

За выход в четвертьфинал Олимпиады Подорошка сыграет либо с полькой Игой Швёнтек, либо с испанкой Паулой Бадосой.

В одиночной сетке турнира осталась лишь одна россиянка — Анастасия Павлюченкова. Вероника Кудерметова вылетела в первом круге, Елена Веснина — во втором.