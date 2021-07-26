Российский пловец Мартин Малютин показал лучшее врем в заплыве на 200 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Он преодолел дистанцию за 1:45,45 и вышел в финал.

Со вторым результатом финишировал румын Давид Попович (1:45.68), замкнул тройку бразилец Фернандо Муленберг Шеффер (1:45.71).

Ранее в финал олимпийского турнира по плаванию вышли россияне Климент Колесников и Евгений Рылов на дистанции 100 м на спине. Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова поборются за медали в финале стометровки брассом.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще прошлым летом, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на год. Церемония открытия состоялась 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.