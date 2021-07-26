Саблистка Софья Великая стала третьей россиянкой, пробившейся в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию в Токио. В 1/8 финала она одолела итальянку Ирене Векке со счетом 15:12.

Ранее в 1/4 финала вышли россиянки София Позднякова и Ольга Никитина. В 1/8 финала Позднякова оказалась сильнее китаянки Хэньгуй Ян, поединок завершился со счетом 15:8. Никитина обыграла представительницу Азербайджана Анну Башту со счетом 15:13.

Следующей соперницей Великой станет американка Мэриел Загунис. Позднякова встретится с китаянкой Цзяжуй Цянь, а Никитина — с француженкой Манон Брюне.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще прошлым летом, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на год. Церемония открытия состоялась 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.