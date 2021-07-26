Российская пловчиха Юлия Ефимова, вышедшая в финал Олимпиады на стометровке брассом, посетовала на ранее время утренних заплывов.

По словам спортсменки, утром все плывут медленнее — это доказывают результаты на любых дистанциях. Накануне заплывы завершились поздно вечером, а на следующий день стартовали рано утром, что повлияло на состояние участников.

«И пока ты отойдёшь от своей вечерней дистанции, поздно уснёшь, потом ранний подъём — сколько бы ты ни тренировался… Хотя обычно все тренировки с утра, и перед Олимпиадой ты именно так и планируешь. Но всё равно с утра не идёт такой результат, как надо», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

По мнению россиянки, организаторы не учитывают интересы спортсменов при составлении графика соревнований.

«К сожалению, в нашем мире деньги решают всё. А на интересы спортсменов не обращают внимания. Да, было бы зрелищнее и мы бы видели более высокие результаты, проходи финалы вечером. Бились бы мировые рекорды», — сказала Ефимова.

Напомним, Ефимова заняла третье место в своем полуфинальном заплыве, показав время 1 мин 6,34 сек. Этот результат стал пятым по итогам обоих заплывов и позволил ей выйти в финальную стадию турнира.