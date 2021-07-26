В обновленной версии чемпионской гонки АТР, опубликованной в понедельник, 26 июля, норвежский теннисист Каспер Рууд обошел россиянина Аслана Карацева.

Карацев опустился на десятую позицию, а Рууд, наоборот, поднялся на девятую. В первой восьмерке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает грек Стефанос Циципас, третье — итальянец Маттео Берреттини.

Россиянин Андрей Рублев сохранил четвертую позицию, Даниил Медведев — шестую. Между ними на пятой строчке расположился немец Александр Зверев. Седьмым идет испанец Рафаэль Надаль, восьмым — поляк Хуберт Хуркач.

Россиянин Карен Хачанов располагается на 26-й строчке.

На данный момент российские теннисисты выступают на Олимпиаде в Токио. Рублев вылетел в первом круге, Медведев, Карацев и Хачанов вышли во второй.