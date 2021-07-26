Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российских пловцов за неудачное выступление в эстафете 4х100 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Российскую команду представляли Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников, они заняли седьмое место. Золотые медали завоевали спортсмены из США.

«Что в итоге случилось с нашей потенциально золотой эстафетой, которая в итоге стала седьмой? Она потенциально никакая на самом деле. Мы видим в очередной раз, что в олимпийский год наши тренеры показывают себя большими мастерами подготовки к чемпионату Европы, где мы побеждаем под нагрузкой», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Комментатор подчеркнул, что спортсмены стремятся побеждать на чемпионате Европы, чтобы получить зарплату и стипендию, но на Олимпиаде выступают «как пойдёт». При этом он отметил, что винит в таком отношении не пловцов, а их тренеров.