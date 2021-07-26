Женская сборная России по баскетболу вышла в плей-офф турнира 3х3 на Олимпийских играх в Токио. Сегодня, 26 июля, российские баскетболистки обыграли команду Румынии со счетом 21:12.

Самыми результативными в составе сборной России стали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина, набравшие по 8 очков. Юлия Козик принесла команде пять баллов.

Таким образом, российские баскетболистки одержали четыре победы в пяти матчах и сохранили второе место в промежуточно квалификации. Этот результат гарантировал им выход в плей-офф турнира.

Сегодня в 15:25 мск россиянки сыграют со сборной Франции, а завтра проведут заключительный матч группового этапа с Италией. Единственное поражение команде Александра Дирацуяна нанесла сборная США.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще прошлым летом, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на год. Церемония открытия состоялась 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.