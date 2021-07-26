Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио. Во втором раунде он обыграл представителя Индии Сумита Нагала в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 7 минут. За это время Медведев четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Нагал записал на свой счет один эйс, шесть раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса на брейк.

В третьем круге Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который оказался сильнее белоруса Егора Герасимова.

Напомним, на Олимпиаде продолжают выступление россияне Аслан Карацев, Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. Андрей Рублев, Елена Веснина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова вылетели.