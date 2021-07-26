Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали в синхронной вышке 10 м на Играх в Токио. Результат российских спортсменов составил 89,64.

Золотые медали достались британцам Дейли и Мэттью Ли, которые выступили с результатом 101,01. Серебро Олимпиады досталось представителям Китая Юаню Цао и Айсэню Чэню, уступившие британцам меньше одного балла.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.