Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к подписанию нового соглашения со столичным клубом. Как сообщают инсайдеры, контракт будет рассчитан на 4 года с кэпхитом около 10 миллионов долларов. Действующее соглашение сроком на 13 лет и кэпхитом в ,54 млн долларов в год истекает 28 июля.

Ранее также сообщалось, что подписание нового соглашения планируется до открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

Напомним, российский форвард выступает в «Вашингтоне» с 2005 года. За профессиональную карьеру хоккеист провел в НХЛ 1197 матчей и набрал 1320 (730+590) результативных очков.