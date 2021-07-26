Соревнования по плаванию — одни из самых медалеёмких на Олимпиаде, поэтому неудивительно, что большие надежды на россиян возлагались именно в водных дисциплинах. Однако после первых трех дней турнира Россия не только плывет мимо медалей, но и превращается в скандальную команду.

Катастрофический провал в эстафете

Апрельский отбор создал обманчивое впечатление, что российские пловцы смогут, наконец, брать медали не за счет пары-тройки лидеров, а благодаря работе всей команды. Никто не сомневался, что в кролевой эстафете 4х100 м россияне возьмут в худшем случае бронзу, в лучшем — золото. Но вот финальный заплыв позади, американцы, итальянцы и австралийцы на пьедестале, а россияне — на предпоследнем, седьмом месте.

За команду выступили Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников. В финале, куда наша четверка пробилась с трудом через восьмое место квалификации, со своей задачей справился только Минаков. Гринев и Морозов привезли Колесникову огромное отставание, в результате чего Климент просто бросил бороться — в этом уже не действительно было смысла, потому что отрыв соперников увеличился до неприличного.

Но огорчил не столько провальный результат, сколько неумение парней принимать поражение. Зрители, ради плавания проснувшиеся в 4 утра, имели полное право рассчитывать если не на оправдания, то хотя бы на объяснения. Однако российская четверка в полном составе проигнорировала микст-зону: ни у одного из спортсменов не нашлось мужества остановиться и рассказать, что и почему сложилось не так. Увы, этот поступок стал единственным, в чем наша команда сумела выделиться.

Ефимова хорошо говорит, но плохо плывёт

Главная звезда российского плавания Юлия Ефимова на этой Олимпиаде пропускает свою коронную дистанцию 200 м. И хотя россиянка, провалившая национальный отбор, не имела претензий к федерации, скрыть недовольство происходящим у неё не получилось.

Сразу по прибытии в Токио спортсменка заявила, что вообще не контактирует с Сергеем Чепиком — тренером сборной России. Юлию обидело то, что никто так и не сказал ей напрямую, что свои любимые 200 м она не поплывет. Информация об этом неоднократно появлялась в СМИ, но Ефимова, видимо, ждала личного разговора — странная обида с учетом того, что отбор она проиграла собственноручно.

«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать «даже не здороваемся», нет, иногда здороваемся. Я предполагаю, что есть основания побаиваться всяких конфликтных ситуаций», — рассказывала Ефимова.

Шестикратная чемпионка мира не самым блестящим образом вышла в финал на стометровке, а до этого также невыразительно прошла в 1/2. При этом она не забыла сделать очередной выпад в сторону Чепика. В предварительном заплыве Ефимова проиграла не только фавориткам, но и 16-летней соотечественнице Евгении Чикуновой. Однако неубедительный результат не заставил Юлию усомниться в правильности своей подготовки: она не полетела с командой на акклиматизационный сбор во Владивосток.

«А что, это помогло нашей команде? Я думаю, что надо было пораньше в Олимпийскую деревню приезжать. Я приехала максимально заранее и акклиматизировалась достаточно быстро», — заявила Ефимова. С учетом того, в какой форме находится пловчиха, дерзость в адрес тренерского штаба выглядит как минимум нелогично.

В своем полуфинальном заплыве Ефимова показала третий результат и вышла в финал с четвертым временем, но и здесь оказалась довольна не всем. Россиянке не понравилось расписание, в котором утренние заплывы стоят сразу после вечерних. Понять жалобы спортсменки можно: пловцы вернулись домой ближе к ночи, не успели как следует отдохнуть и утром вновь отправились в бассейн для борьбы за места в финале. Как ни странно, позицию Ефимовой поддержал Чепик — именно неудобным расписанием он и объяснил провал в мужской эстафете.

График соревнований составлен с учетом требований бродкастеров из США, от которых МОК получает огромные деньги. Как отметила Ефимова, именно финансовый вопрос и ставится на первое место, в то время как интересы спортсменов вообще не берутся в расчет.

«К сожалению, в нашем мире деньги решают всё, на спортсменов не только в нашей стране, но и везде глубоко… Плыли бы быстрее, если бы финалы были вечером, мировые рекорды штамповали бы. Зато непредсказуемо — выиграть может любой. Поздно вечером закончили, а уже рано вставать», — заявила спортсменка.

«Когда спрашивают, почему мы так проплыли, хочется задать встречный вопрос, а как получилось так, что перед эстафетой наших ведущих спортсменов Женю Рылова и Климента Колесникова на полуфинале 100 м на спине поставили так по расписанию, что лишили нас возможности бороться за медаль. Было 25 минут между этими стартами у Колесникова. Вопрос по графику стартов очень интересный, но никто его не задаёт», — согласился Чепик.

МОК уже отреагировал на стенания россиян: да, неудобно, но что поделать — бродкастеры дают деньги, поэтому придется потерпеть. Глава Олимпийской службы вещания добавил, что спортсмены были заранее введены в курс дела, поэтому могли бы выстроить подготовку с учетом предстоящего графика.

Пригода попал в глупейший скандал — учил обманывать тест на ковид

В свете всех допинговых историй российская команда и так имеет не лучшую репутацию. Нанести еще один имиджевый удар решил Кирилл Пригода, снявший ролик с лайфхаком как обмануть тест на коронавирус. Спортсмены проходят проверку каждое утро, но россиянин, очевидно, не может похвастаться серьезным отношением к этому «ритуалу».

За день до открытия Игр он опубликовал видео из аэропорта, на котором перед сдачей ПЦР-теста прыснул себе в рот антисептиком. И хотя ролик был снят с юмором, шутка «не зашла» ни Роспотребнадзору, ни руководителям российской делегации. Пригода получил строгий выговор и должен быть рад, что отделался так легко.

«Очень пугает, что спортсмены пользуются «Мирамистином» во время таких ответственных стартов. Обмануть тест невозможно! Вот тест на допинг найдёт «Мирамистин», а тест на коронавирус ищет обломки РНК, и если они присутствуют в слюне, то он будет», — оценил ситуацию замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Получив нагоняй, Пригода был вынужден принести публичные извинения и заверить общественность, что, несмотря на дурацкие шутки, он со свей ответственностью соблюдает антиковидные меры и предписания организаторов.