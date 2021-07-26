Российский рапирист Кирилл Бородачёв не смог выйти в полуфинал личного турнира Олимпийских игр в Токио. В ¼ финала россиянин уступил представителю Гонконга Ка Лун Чона со счётом 14:15. По ходу поединка Бородачев вел в счете 14:9.

Ранее в борьбе за медали Олимпиады с соревнований выбыли россияне Антон Бородачёв – брат Кирилла, и Владислав Мыльников.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.