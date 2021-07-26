Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал турнира в Токио по тхэквондо в весовой категории до 80 кг, одолев в полуфинале египтянина Сейфа Эйссу со счетом 13:1.

Ранее в 1/8 финала олимпийских соревнований россиянин одолел спортсмена из Буркин-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6. В ¼ финала Храмцов победил хорвата Тони Канаета со счетом 22:0. Следующий соперник российского тхэквондист определится позднее, финал встречи запланирован на 15:45 мск.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.