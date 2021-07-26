Российские ватерполистки во втором туре соревнований Олимпийских игр сыграли вничью с представительницами Венгрии. Счет в матче составил 10:10 (1:2, 3:5, 3:1, 3:2).

Ранее в первом туре спортсменки российской олимпийской сборной обыграли китаянок. Следующий матч россиянки проведут 30 июля с командой США.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.