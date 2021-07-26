Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на победу мужской сборной России по волейболу над командой США на Играх в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:1.

«Победа России над Америкой в волейболе была приятной. Я бы ни в коем случае не политизировал, надо уйти от традиционного политического противостояния наших стран, потому что в спорте эти вещи неприемлемы. Вчера, например, наши девочки проиграли американкам в фехтовании и тхэквондо и что? Получается, счёт 2:1 в пользу Америки?», — сказал Свищев.

Он также отметил, что волейболисты Америки и России входят в элиту мирового волейбола, поэтому победа на Олимпиаде над США становится в несколько раз значимее.

«Сегодня наши волейболисты одержали важную победу. Желаем, чтобы дальше их было как можно больше. Мы хотим видеть нашу волейбольную сборную на пьедестале», — прокомментировал новости о победе Свищев.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.