Председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь рассказал о развитии спорта, ходе подготовке к «Формуле-1» и к финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

«Планируем ли и дальше развивать триатлон в Петербурге? Да, конечно, будем развивать. У нас, кстати, из Петербурга есть участница этих Олимпийских игр по триатлону – девушка входит в топ-10 в мире.

А еще мы только что провели первое в Петербурге официальное соревнование по плаванию на открытой воде. И интересная деталь: большая часть спортсменов-любителей в нашем городе выбирают заниматься не бегом, а плаванием. Так что открываем для себя новые форматы», — сказал Шантырь в интервью изданию «Петербургский дневник».

По его словам, в следующем году Санкт-Петербург ожидает также и масштабное по значимости и размаху событие — финальный матч Лиги чемпионов, к которому город начал готовится заранее. В планах – провести встречу на безопасном и высоком уровне, а также не оставить без внимания фан-зону для приятного времяпрепровождения болельщиков со всего мира.

«Сейчас решаем по поводу места: наши европейские коллеги выбирают с учетом того, что логистика у нас в городе с каждым годом улучшается благодаря появлению новых дорог и новых маршрутов. Одно уже понятно – это точно не будет Дворцовая площадь. Мы предложили на выбор Конюшенную площадь, парк имени Кирова и отличную локацию возле стадиона – парк 300-летия», — дополнил Антон Шантырь.

Также, по мнению председателя, проведение Гран-при России в 2023 году станет для города и его жителей отличной возможностью ближе познакомиться с этим видом спорта.

«Мы их проведем на очень правильном уровне, и, может быть, после этого у «Формулы-1» появится новый виток в развитии. Но важно другое! Что бы ни происходило, Питер, как крест на Исаакии, останется Питером, а «Формула-1», чемпионаты мира, другие соревнования – это все просто составляющие культурной жизни нашего города», — подытожил Шантырь.

Отметим, что Антон Шантырь — серебряный призер летних Олимпийских игр 1996 года в командной гонке преследования (велоспорт), а также участник летних Олимпийских игр в 2000-м году.