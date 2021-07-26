На Олимпиаде в Токио едва не произошел масштабный инцидент с участием триатлонистов и катера, снимающего ход соревнований. Как стало известно, перед стартом соревнований двухмоторный катер оказался в непосредственной близости от участников турнира. Когда прозвучал выстрел стартового пистолета, спортсмены нырнули в воду, в то время как катер попытался развернуться. К удаче, винты моторного судна не задели спортсменов, но судьям пришлось давать рестарт.

Ранее победителем соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Токио стал Кристиан Блумменфель из Норвегии. Спортсмен показал результат 1:45.04. На втором месте финишировал британец Алекс Йи — 1:45.15. Замыкает тройку новозеландец Хейден Уайлд — 1:45.24. Российские спортсмены Дмитрий Полянский и Игорь Полянский заняли 32-е и 43-е место соответственно.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.