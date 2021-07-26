Российский рапирист Кирилл Бородачёв отреагировал на свое поражение в четвертьфинале личного турнира на летних Олимпийских играх в Токио. Ранее спортсмен уступил сопернику из Гонконга Ка Лун Чону со счётом 14:15. По ходу встречи Бородачев вёл в счете — 14:9.

«Очень ужасно концовку отфехтовал, бой был неплохой, но концовка очень ужасна, пока в шоковом состоянии нахожусь. В целом итог соревнований для меня очень хороший, это моя первая Олимпиада. Очень хорошо фехтовал, но концовка за вход в четвёрку была ужасна», — сказал рапирист.

По его словам, ранее он уже принимал участие в официальных стартах, поэтому психологический фактор никак не влиял на состояние спортсмена. Как отметил сам Бородачев, он долгое время не мог решиться на приём, который принёс бы ему победу, из-за чего и упустил свой шанс на полуфинал.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.