На Олимпийских играх в Токио проходит уже третий соревновательный день. Пока российские спортсмены отстаивают честь страны и борются за награды, предлагаем пройти забавный тест на знание Олимпиады.

ВНИМАНИЕ: Ответы будут опубликованы внизу поста. Не пролистывайте до конца, пока не ответите на все вопросы.

1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

4 вопрос

5 вопрос

6 вопрос

7 вопрос

8 вопрос

ДАЛЕЕ БУДУТ ОТВЕТЫ

Ответы: