На Олимпийских играх в Токио проходит уже третий соревновательный день. Пока российские спортсмены отстаивают честь страны и борются за награды, предлагаем пройти забавный тест на знание Олимпиады.

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Ответы:

  1. Б) Из серебра. С 1912 года медали делают из серебра и покрывают тонким слоем золота, который составляет не более 1% от массы медали.
  2. Б) 8 городов. Афины, Инсбрук, Лэйк-Плэсид, Париж, Санкт-Мориц, Лондон, Лос-Анджелес и Токио.
  3. Г) Сабля. Великая — восьмикратная чемпионка мира в фехтовании с саблей.
  4. Б) «Краснодар». На Олимпиаде играют Малком («Зенит»), Эсекьель Понсе («Спартак») и Бруно Фукс (ЦСКА). Также играет Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА.
  5. В) Большой теннис. Это виброгаситель, который надевается на теннисную ракетку, чтобы смягчить соприкосновение струн с мячом.
  6. Г) Мирайтова — будущее и вечность, Сомэйти — вид цветущей сакуры.
  7. Б) Прополоскал рот антисептиком. Пригода снял шуточный ролик о том, как обмануть тест на ковид, но задумку не оценили.
  8. Б) Плавательные шапочки для темнокожих. Обладательницы пышных кудрявых волос хотели плавать в специальных шапочках, но FINA сочла это неуместным.