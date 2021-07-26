Российская саблистка Софья Великая одолела венгерку Анну Мартон и пробилась в финал Олимпийских игр в Токио. Итоговый счет поединка составил 15:8.

Теперь нашу страну ждет первый российский финал на Олимпиаде в Токио между Софией Поздняковой и Софьей Великой, а значит еще одна серебряная и золотая медали.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.