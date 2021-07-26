На Олимпийских играх в Токио стартовал финал командного многоборья у мужчин в спортивной гимнастике. Борьба за медали началась в 13:00 по московскому времени.

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По итогам квалификации мужская сборная России заняла третье место. Представлять команду сегодня будут Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский. Стоит отметить, что Далалоян и Нагорный выступят во всех шести снарядах.

конь — Нагорный, Далалоян, Белявский

— Нагорный, Далалоян, Белявский кольца — Нагорный, Далалоян, Аблязин

— Нагорный, Далалоян, Аблязин опорный прыжок — Нагорный, Далалоян, Аблязин

— Нагорный, Далалоян, Аблязин брусья — Нагорный, Белявский, Далалоян

— Нагорный, Белявский, Далалоян перекладина — Нагорный, Далалоян, Белявский

— Нагорный, Далалоян, Белявский вольные упражнения — Аблязин, Далалоян, Нагорный.

Напомним, финал личного многоборья у мужчин состоится 28 июля, финалы в отдельных видах — с 30 июля по 3 августа.