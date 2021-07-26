Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио. Во втором раунде обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут. За это время Джокович 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из трех брейк-пойнтов. Штруфф записал на свой счет три эйса, дважды ошибся на подаче и сделал один брейк..

В третьем круге Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании.

Напомним, в мужском одиночном разряде продолжают выступление три российских теннисиста. Даниил Медведев вышел в третий круг, Аслан Карацев и Карен Хачанов завтра проведут матчи второго раунда. Теннисный турнир в Токио завершится 1 августа.