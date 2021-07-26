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  • 14:03,  26 июля 2021
Фигурное катание
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Стартовала продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию

Стартовала продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию
Российская фигуристка Александра Трусова. Фото: ФФККР

Стартовала продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию, который будет проходить в период с 21 по 26 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Стоимость билетов на турнир составит от 300 до 5 700 рублей.

Напомним, предолимпийские соревнования будут проходить на льду спортивного комплекса «Юбилейный». В последний раз Северная столица принимала чемпионат России в декабре 2017 года.

Национальный турнир традиционно является отборочным на чемпионат Европы. По итогам континентального первенства будет определен состав команды на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Сборная России, напомним, выступит в нейтральном статусе.

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