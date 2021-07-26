Стартовала продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию, который будет проходить в период с 21 по 26 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Стоимость билетов на турнир составит от 300 до 5 700 рублей.

Напомним, предолимпийские соревнования будут проходить на льду спортивного комплекса «Юбилейный». В последний раз Северная столица принимала чемпионат России в декабре 2017 года.