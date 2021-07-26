Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с итальянцем Фабио Фоньини в третьем круге олимпийского турнира в Токио.

«Итальянец — крутой игрок и очень неприятный. Играли с ним пять раз, все матчи были тяжелые, общий счет у нас, кажется, 4-1. Но я готов играть хоть завтра», — приводит слова Медведева ТАСС.

На самом деле Медведев встречался с Фоньини шесть раз в карьере, в пяти из них победа осталась за россиянином.

Сегодня, 26 июля, Медведев уверенно вышел в третий круг Олимпиады, обыграв представителя Индии Сумита Нагала со счетом 6:2, 6:1.

На Олимпиаде продолжают выступление еще два россиянина — Аслан Карацев и Карен Хачанов. Они проведут свои матчи второго раунда завтра.