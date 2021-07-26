Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, прокомментировал назначение Валерия Карпина новым главным тренером сборной России по футболу.

«Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать. И не надо никаких других (комментариев)», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Напомним, РФС объявил о назначении Карпина новым главным тренером сборной России на прошлой неделе, 23 июля. В ближайшие шесть месяцев специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде. Под его руководством россияне сыграют в отборе на ЧМ-2022.

До Карпина сборную России возглавлял Станислав Черчесов. Он был уволен после того, как команда неудачно выступила на чемпионате Европы-2020.