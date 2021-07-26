Валерий Карпин подписал контракт с РФС и официально вступил в должность главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает телеграм-канал национальной команды.

О назначении Карпина стало известно на прошлой неделе, 23 июля. В ближайшие полгода специалист будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Под его руководством команде предстоит пройти отбор на чемпионат мира-2022.

У руля сборной России Карпин сменил Станислава Черчесова, который был уволен после неудачи на Евро-2020. Национальная команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее, четвертое место в своей группе.

На старте нового сезона РПЛ «Ростов» под руководством Карпина потерпел домашнее поражение от московского «Динамо».