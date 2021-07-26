Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских саблисток на Олимпиаде в Токио. Софья Великая и София Позднякова вышли в финал и гарантировали России золотую и серебряную медали.

Губерниев признался, что не знает, за кого будет болеть в финале, поскольку с Великой дружит уже давно, а Позднякова — дочь его близкого друга Станислава Позднякова.

«Вот знаете, сердце разрывается. Кто-то из наших победит, но нам бы всегда такие приятные хлопоты. Я очень надеюсь, что девчонки станут сильнее, как бы ни сложился финал. Надеемся, что в командном турнире мы снова будем лучшими. Наши саблистки совершенно невероятны. Я просто плачу от счастья, они огромные молодцы», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Медали разыгрываются в 33 видах спорта. Россия не представлена в следующих дисциплинах: баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.