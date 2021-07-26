Американская певица Pink заявила, что готова оплатить штраф за норвежских гандболисток, отказавшихся выходить на матчи в бикини.

На своей странице в «Твиттере» исполнительница обвинила Европейскую федерацию гандбола в сексизме.

«Я горжусь гандболистками из Норвегии, которые выразили протест против сексистских правил, касающихся их «униформы». Европейскую федерацию гандбола следовало бы оштрафовать за сексизм. Отличная работа, девушки! С радостью оплачу ваш штраф», — написала Pink.

Напомним, 20 июля норвежские гандболистки были наказаны за то, что отказались выходить в бикини на матчи пляжного чемпионата Европы в Болгарии. Спортсменки вышли на матч за бронзовые медали в спортивных штанах, чем нарушили правила об экипировке.

Дисциплинарный комитет EHF рассмотрел инцидент и оштрафовал команду на полторы тысячи евро.