Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал своё назначение.

«Это огромная честь для меня. Даже присутствует волнение, что для меня странно. Даже сам удивляюсь. Хочу поблагодарить за доверие — постараемся справиться с задачами. Времени не так много — надо провести его с пользой», — приводит слова Карпина Sport24.

Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и официально возглавил сборную России, хотя о его назначении было известно еще на прошлой неделе. В ближайшие полгода специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде. Под его руководством россиянам предстоит пройти отбор на чемпионат мира-2022.

У руля сборной России Карпин сменил Станислава Черчесова, который был уволен после неудачи на Евро-2020.