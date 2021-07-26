Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему новый главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт всего на полгода.

«Контракт будет продлен автоматически до марта, если сборная получит право сыграть в стыках. Мы договорились, что в декабре оценим выступление и примем решение о продлении: либо Карпин оставит клуб, либо мы будем искать нового тренера», — сказал Дюков.

Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и официально возглавил сборную России, хотя о его назначении было известно еще на прошлой неделе. В ближайшие полгода специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде. Под его руководством россиянам предстоит пройти отбор на чемпионат мира-2022.

У руля сборной России Карпин сменил Станислава Черчесова, который был уволен после неудачи на Евро-2020.