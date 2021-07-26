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  • 16:07,  26 июля 2021
Фехтование
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Саблистка Позднякова победила Великую в финале Олимпиады. У России золото и серебро

Саблистка Позднякова победила Великую в финале Олимпиады. У России золото и серебро
София Позднякова. Фото: ОКР

Российские саблистки София Позднякова и Софья Великая завоевали золото и серебро Олимпийских игр в Токио. В финальном поединке они встречались друг с другом, победу со счетом 15:11 одержала Позднякова.

Ранее в полуфинале Великая одолела венгерку Анну Мартон со счетом 15:8, а Позднякова оказалась сильнее француженки Манон Брюне -15:10.

Эта золотая медаль стала для российской команды второй по счету, серебряная — пятой. Всего в активе россиян десять наград.

Напомним, Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Медали разыгрываются в 33 видах спорта. Россия не представлена в следующих дисциплинах: баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

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