В минувшие выходные в НХЛ прогремел очередной драфт, на котором были выбраны рекордные за 18 лет 29 российских хоккеистов. Этот результат стал лучшим с 2003 года, когда были выбраны 30 российских игроков. Рекордом же является выбор 2000-го года, когда НХЛ «забила» целых 42 российских хоккеиста.

Казалось бы, прекрасная новость, целых 29 игроков из России пополнят в скором времени клубы НХЛ. Если приглядеться внимательно к списку драфта, то можно заметить, что большая часть наших хоккеистов была выбрана в третьем круге и ниже. С высоты опыта можно смело судить о том, что большая часть из 29 хоккеистов так никуда и не уедет — как правило, только игроки из первых двух раундов имеют хорошие шансы на выступление в НХЛ.

Первым выбранным на драфте россиянином стал нападающий системы СКА Фёдор Свечков, он отправился в «Нэшвилл» под 19-м номером в первом раунде. Замыкал список также нападающий из системы СКА «СКА-Варяги» Кирилл Танков — под 218-м номером. Всего же питерский клуб, так или иначе, представляют целых 7 игроков.

Из всего списка потенциальные контракты и шансы заиграть в НХЛ имеют лишь Даниил Чайка, Никита Чибриков, и как ни странно, Захар Бардаков, возможно еще несколько хоккеистов, выступающие в лигах США и Канады (и то, если повезет). Пессимистичный прогноз, однако в таком положении вещей виноваты клубы, переманивающие к себе топовую молодежь из клубов пониже уровнем, и КХЛ, которая закрывает на это глаза.

Давайте по порядку. Ни для кого не секрет, что в России молодые хоккеисты стараются как можно раньше уехать в НХЛ или же закрепиться в топ-клубе вроде ЦСКА или «Авангарда». Однако для того, чтобы игрока заметили в НХЛ и пригласили на контракт в клуб, придется пройти немало испытаний. То же самое касается и российских реалий – более опытные хоккеисты не стремятся как можно быстрее завершить свои карьеры и уступить место молодым, от чего последние часто страдают. Недостаток игровой практики приводит к деградации не только конкретного хоккеиста, но и всего хоккея в России в целом.

И здесь мы подходим к вопросу о том, почему бы КХЛ не возродить вновь систему драфта и не дать своим клубам и хоккеистам больше пространства для маневра? Ответ, как всегда, на поверхности.

Суть драфта в том, чтобы уровнять в качестве и количестве топ-клубы лиги с клубами попроще и дать молодым талантам больше пространства и времени для игровой практики и развития. Да, часть клубов КХЛ не обладает полной вертикалью подготовки хоккеистов, можно даже сказать, что всего единичные случаи могут похвастаться схемой «школа+МХЛ+ВХЛ+КХЛ». Тем же было бы лучше для лиги вернуть систему драфтов, при которой более сильные хоккеисты могли бы не просиживать свои драгоценные годы на скамейке запасных в ожидании смены на льду, а помогать менее топовым командам бороться за выходы в плей-офф, и создавать конкуренцию на рынке Континентальной хоккейной лиги, тем самым усиливая ее значение на рынке в целом.

Мы прекрасно понимаем, что желание спрятать подальше мысли о драфте – это не более чем попытка убить еще больше и без того умирающий хоккей в стране. Только жаль, что боссы клубов этого не понимают или просто-напросто не хотят понимать. И все слова о том, что в российском хоккее в отличие от заокеанской лиги существует своя система подготовки и взращивания молодых хоккеистов и будущих звезд КХЛ и НХЛ, не более чем пустой звук.

КХЛ в состоянии придумать на основе опыта НХЛ и собственного опыта новые правила драфта, при котором каждый клуб мог бы защищать пару – тройку лучших игроков, условно говоря, число три идеально бы подошло. В таком случае остальные менее богатые или клубы без собственной вертикали подготовки могли бы в равных условиях претендовать на пики топ-клубов, которые в свою очередь имели бы возможность защищать своих воспитанников от «кражи» андердогами. Зачем заново изобретать колесо или велосипед, если в мировой практике есть успешно работающая система?

Если все же боссы КХЛ и топ-клубов не присмотрятся, наконец, к идее возрождения драфта в лиге, со временем мы будем все меньше слышать новости о том, что очередной юный талант был выбран в первом раунде и все больше наблюдать за тем, как эти самые молодые таланты деградируют на скамейках условного СКА. А это уже серьезный вопрос к руководителям КХЛ – хотим ли мы развиваться или нас все устраивает?