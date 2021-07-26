Российский теннисист Аслан Карацев сыграет с французом Жереми Шарди во втором круге олимпийского турнира в Токио. Игра состоится сегодня, 27 июля, первым запуском на четвертом корте, и начнется в 5:00 по московскому времени.

В это же время на пятом корте россиянка Анастасия Павлюченкова проведет матч третьего круга. За выход в четвертьфинал она поспорит с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, занимающей 47-е место в рейтинге WTA.

Россиянин Карен Хачанов будет играть вторым запуском на третьем корте, ориентировочное время начала матча — 6:30 мск. Его соперником станет австралиец Джеймс Дакворт, спортсмены поспорят за путевку в 1/8 финала.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще год назад, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.