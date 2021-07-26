Новый главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о перспективах форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде.

«Он был и есть важный игрок для российского футбола. Мои личные отношения не могут влиять на сборную, это останется за бортом. Если Артём покажет футбол, который может помочь сборной, то он в ней будет. Дорога в сборную никому не закрыта, но двери открываются не мной, а игроками», — сказал Карпин.

Напомним, ранее стало известно, что 26 июля Валерий Карпин подписал контракт с РФС и официально вступил в должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Первый матч под руководством нового тренера сборная проведет 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022 с Хорватией.