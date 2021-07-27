Женская сборная России по волейболу начала матч с Аргентиной на групповом этапе олимпийского турнира в Токио. Игра на «Ариаке Арене» стартовала в 03:00 по московскому времени.

Обе команды неудачно стартовали на турнире. Россиянки под руководством Серджо Бузато потерпели разгромное поражение от Италии со счетом 0:3, а аргентинские волейболистки также крупно уступили американкам.

В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенных на две группы. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой шестерки.

Россия выступает в группе В, куда также попали Италия, США, Турция, Аргентина и Китай.