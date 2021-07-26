Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на победу Софии Поздняковой в «российском» финале турнира саблисток на Играх в Токио.

«Мы поздравляем обеих наших девушек! Это совершенно грандиозный финал! Конечно, одной спортсменке обидно, другой, наоборот, приятно, но всё-таки стоит признать: это триумф российского фехтования», — сказал Свищев.

Член Госдумы также отметил, что Позднякова и Великая подарили для всех россиян большой праздник, который страна запомнит надолго.

Напомним, Позднякова в финальной схватке победила соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11. Спортсменки принесли в копилку олимпийской сборной России еще одну золотую и серебряную медали Олимпиады-2020.

Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.