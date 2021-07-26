«Зенит» сыграет с «Химками» во втором туре молодежного первенства России

Петербургский «Зенит» на своем поле примет «Химки» в матче второго тура молодежного первенства России. Игра будет проходить сегодня, 27 июля, на стадионе «Смена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сине-бело-голубые начали новый сезон с победы, в первом туре обыграв «Ахмат» со счетом 2:1. «Химки» в первом матче сыграли вничью с УОР №5 — 1:1.

В последний раз команды встречались друг с другом в марте 2021 года, игра завершилась победой петербуржцев со счетом 3:1.