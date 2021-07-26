Российские гимнасты завоевали золото Олимпиады в командном многоборье

На летних Олимпийских играх в Токио завершился финал командного многоборья в мужской спортивной гимнастике. Победу с результатом 262,500 балла одержала сборная России.

Российскую команду представляли Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский. Нагорный и Далалоян выступили во всех шести упражнениях. Белявский принял участие в соревнованиях на коне, перекладине и брусьях, Аблязин — на кольцах, в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Второе место заняли гимнасты из Японии, набравшие 262,397 балла. Бронзовые медали завоевали китайцы с результатом 261,894.