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  • 16:03,  26 июля 2021
Спортивная гимнастика
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Российские гимнасты завоевали золото Олимпиады в командном многоборье

Российские гимнасты завоевали золото Олимпиады в командном многоборье
Давид Белявский и Никита Нагорный. Фото: ФСГР

На летних Олимпийских играх в Токио завершился финал командного многоборья в мужской спортивной гимнастике. Победу с результатом 262,500 балла одержала сборная России.

Российскую команду представляли Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский. Нагорный и Далалоян выступили во всех шести упражнениях. Белявский принял участие в соревнованиях на коне, перекладине и брусьях, Аблязин — на кольцах, в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Второе место заняли гимнасты из Японии, набравшие 262,397 балла. Бронзовые медали завоевали китайцы с результатом 261,894.

Напомним, финал личного многоборья у мужчин состоится 28 июля, финалы в отдельных видах — с 30 июля по 3 августа.

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