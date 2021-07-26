Российская саблистка Софья Великая прокомментировала свое поражение в финале Олимпийских игр в поединке с соотечественницей Софией Поздняковой.

«Достаточно сложно, напряжённо. Сегодня соревнования особенные, ни у кого не было соревновательной практики. Не успели привыкнуть, разобрать. Мы знаем тактику и особенности спортсменов. С другими спортсменами я понимала с первых ударов, что делать. А с Соней так держали линию, одна наносит и уходит, другая», — сказала Великая.

Спортсменка также отметила, что она сделала больше ошибок, чем ее соперница, но при этом Великая гордится собой за то, что смогла попасть в финал в третий раз за всю историю выступления на Играх.

«Соня заслужила, она отработала весь период в пандемию, заслуженная победа. Мне жалко, что не получилось, но что могу сделать? Простите, кто поддерживал, придётся ехать на пятую Олимпиаду. Но пока это слова в воздух, полгода отдохнуть. Последние события говорят о том, что неизвестно, что будет завтра», — дополнила спортсменка.

Напомним, Позднякова в финальной схватке победила соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11. Спортсменки принесли в копилку олимпийской сборной России еще одну золотую и серебряную медали Олимпиады-2020.